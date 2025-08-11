Milan, Costacurta: “Højlund e Vlahovic sono inferiori a Gimenez”

L'ex difensore del Milan Costacurta è intervenuto a Sky Sport per dire la propria opinione riguardo al reparto offensivo dei rossoneri

Il dibattito sul futuro centravanti del Milan è più acceso che mai e non riguarda solo le trattative di mercato. In casa rossonera i nomi caldi restano due: Rasmus Højlund e Dušan Vlahović. Due profili di primo piano, ma non tutti sono convinti che rappresentino la scelta migliore. Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha espresso un parere netto, destinato a far discutere: “Nessuno dei due è straordinario. Gimenez non è inferiore”. Un giudizio che ridimensiona le sensazioni attorno a Højlund e Vlahović, entrambi valutati tanto dalla stampa. Santiago Gimenez, a sentire l’ex difensore rossonero, meriterebbe più attenzione. Costacurta ha sottolineato come il messicano unisca fiuto del gol, aggressività e un apporto più vantaggioso rispetto agli altri due. Nel frattempo, la dirigenza rossonera prosegue i contatti su più fronti, consapevole che la scelta di un altro centravanti sarà cruciale per il salto di qualità.

Le parole di Costacurta

“Nessuno dei due è straordinario, ma entrambi possono aiutare. Se la squadra li aiuterà loro possono dare una mano, ma nessuno dei due tira fuori i gol da soli. Il Milan ha scelto un allenatore che può dare una mano a vincere, ma non sono così sicuro che questa squadra possa aiutare il centravanti. Per me il Milan ha bisogno di un centravanti sensazionale e né Hojlund né Vlahovic lo sono. Per dire, Gimenez secondo me non è inferiore a nessuno dei due”.