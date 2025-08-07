Milan, Costacurta: “Allegri uno dei migliori allenatori al mondo”

Alessandro Costacurta analizza la nuova Serie A e il ruolo del Milan nella corsa scudetto, soffermandosi su Allegri e Modric.

Alessandro Costacurta ha rilasciato un’intervista al quotidiano la Repubblica, commentando l’inizio della nuova stagione calcistica e in particolare la Serie A. Di seguito, alcuni passaggi delle sue dichiarazioni legate alla sua ex squadra, il Milan.

Lo scenario della nuova Serie A secondo Costacurta

Sulla lotta scudetto:

“Napoli e Milan si sono mosse bene, si sono rinforzate. Le altre squadre le vedo frenate, al netto dei tanti allenatori nuovi. In prima fila metto Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno Modric, un insegnante di calcio, che, giocando una partita a settimana, può ancora fare la differenza, e la certezza Allegri in panchina. La Juventus la vedo quarta: ha una rosa di tutto rispetto, ancor meglio con un ultimo colpo di livello”.

Sul Milan e Allegri:

“Max a volte è un po’ troppo prudente, ma è uno dei migliori allenatori al mondo, un vincente. Il Milan, più che fare spettacolo, deve ritrovare risultati: lui è la persona giusta. Con Tare sono già la coppia più solida della Serie A”.

Sugli acquisti di Serie A che lo incuriosiscono:

“Credo molto in Beukema, il centrale preso dal Napoli. Mi rivedo in lui, può diventare, con Conte, un difensore straordinario. Però non posso non citare anche De Bruyne e Modric: sono curioso di capire che impatto avranno. Il problema non è l’arrivo dei ‘vecchietti’, ma il poco coraggio che abbiamo nel far giocare i ragazzi italiani. Modric è una risorsa, però bisogna fargli crescere accanto i giocatori che possono riportare in alto il campionato e la Nazionale”.