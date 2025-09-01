Milan, cosa manca per definire l'affare Joe Gomez: il Liverpool...

Dopo l'accordo trovato per Joe Gomez, il Milan aspetta solo il via libera definito per il difensore inglese

Il Milan non rallenta sul mercato e affonda il colpo in difesa. Dopo settimane di contatti e valutazioni, è arrivata la svolta: i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Liverpool per Joe Gomez, centrale inglese classe ’97. La cifra fissata è di 15 milioni di euro, un investimento importante ma considerato sostenibile per un profilo di livello internazionale. La trattativa è stata condotta con discrezione, senza clamori, e ora si attende solo il via libera finale dal club inglese. Il Liverpool, infatti, vuole chiudere prima per il sostituto del giocatore e solo allora darà il via libera al trasferimento. Una condizione chiara, che non sembra però destinata a rallentare l’esito positivo dell’affare. Per il Milan si tratta di un rinforzo che unisce presente e futuro.

Cosa può portare Joe Gomez

Gomez ha esperienza in Premier League e in Champions, ma resta nel pieno della maturità calcistica. La sua duttilità, capace di coprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino destro, rappresenta un valore aggiunto non indifferente per Allegri. Il reparto difensivo potrà così contare su un profilo affidabile e già abituato a grandi palcoscenici. Il Milan manda così un segnale forte: non solo attenzione agli attaccanti, ma volontà di blindare la retroguardia per puntare a un campionato di vertice.