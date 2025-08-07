Milan, contatto Nicola-Bondo: la Cremonese va all-in

Cremonese su Bondo: contatto diretto tra Nicola e il centrocampista del Milan. Possibile prestito secco oneroso.

Come riportato da Alfredo Pedullà su X, gli scenari legati al mercato in uscita a centrocampo del Milan sono cambiati. Con l’arrivo di Jashari e la possibile conferma di Musah, che ha convinto Allegri, si restringe lo spazio per Bondo. Proprio su di lui la Cremonese insiste ormai dalla scorsa settimana.

Ora si può sbloccare

Se nei giorni scorsi la sensazione era quella di un Bondo orientato a rifiutare, ora le cose sembrano cambiate: il giocatore potrebbe davvero accettare la destinazione grigiorossa. Pedullà parla anche di un contatto diretto tra Nicola e Bondo, con l’allenatore della Cremonese che si sarebbe mosso in prima persona per convincerlo a sposare il progetto.

Per quanto riguarda l’operazione, si parla di un prestito secco, probabilmente oneroso, con l’ingaggio totalmente a carico del club neopromosso. Una formula di questo tipo potrebbe risultare convincente anche per Bondo, che avrebbe così la certezza di poter rientrare al Milan già nella prossima stagione.