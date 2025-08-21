Milan, domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri
Home > News Milan

Milan, domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri

Stefania Palminteri
Milano
21 Agosto, 11:29
Massimiliano Allegri
Domani alle 12 Allegri al Milan parlerà in conferenza alla vigilia del match con la Cremonese. Oggi alle 15:30 tocca a De Winter e Athekame.

È in programma per domani alle ore 12, a Casa Milan, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia della prima giornata di campionato, che vedrà il Milan affrontare la Cremonese sabato alle ore 20:45. Si tratterà della prima conferenza pre partita ufficiale dell’Allegri bis al Milan. In occasione della sfida di Coppa Italia contro il Bari, infatti, l’allenatore era squalificato e non aveva potuto presenziare. Come sempre qui su IlMilanista sarà possibile seguire la live testuale.

Oggi la presentazione di due nuovi acquisti

Intanto oggi, sempre nella sala stampa di Casa Milan alle 15:30, è prevista la presentazione di due nuovi acquisti della campagna estiva rossonera: Koni De Winter e Zachary Athekame. In attesa di vedere il loro esordio con la maglia del Milan, i due difensori risponderanno alle domande dei giornalisti.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 21 Agosto, 12:00
Milan, le ultime da Milanello: Chukwueze in dubbio per sabato
Emergenza in attacco per il Milan: Chukwueze in dubbio contro la Cremonese, Leao out e Okafor ceduto. Allegri conta su Pulisic e Gimenez.
Edoardo Pettinelli - 21 Agosto, 10:55
Milan, l’Atalanta vuole Musah: riflessioni in corso
Edoardo Benedetti - 21 Agosto, 10:03
Milan, Serena su Boniface: “Può inventarsi gol da solo”
Stefania Palminteri - 21 Agosto, 09:18
Milan, scelto l’attaccante: arriva Boniface
Riccardo Focolari - 21 Agosto, 08:32
Milan, le top news di giornata
Stefania Palminteri - 20 Agosto, 18:50
Milan: conferenza di De Winter e Athekame domani alle 15:30
Giulia Benedetti - 20 Agosto, 18:20
Romano: “Operazione non ancora definita per Victor Boniface”
x