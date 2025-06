Milan, il Como accelera per riportare Alvaro Morata in Italia

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri si è tenuto un incontro positivo tra l’agente di Morata e il Como per discutere del possibile ritorno in Italia dell’attaccante spagnolo. Ci sarebbero tutti i presupposti per portare a termine l’operazione, anche se manca ancora il sì definitivo del giocatore. Le sensazioni, però, sono positive: Morata avrebbe accolto con interesse la possibilità di lavorare con Cesc Fabregas, tecnico del Como e suo ex compagno di squadra, con cui ha mantenuto ottimi rapporti.