Milan, colloquio fra Jashari e il Bruges: adesso cambia tutto

Nelle ultime ore c'è stato un incontro fra la dirigenza del club belga e Jashari. Si è discusso della cessione del calciatore al Milan

Il Milan continua a monitorare con attenzione il profilo di Ardon Jashari, obiettivo primario per rafforzare la mediana in questa finestra di mercato. Una trattativa che coinvolge direttamente anche il Bruges, con un retroscena che alimenta le speranze rossonere: il giocatore sta spingendo fortemente per vestire la maglia del Diavolo. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Jashari ha avuto un colloquio diretto con il club belga per discutere della sua possibile cessione. La società non vorrebbe perdere un profilo del genere, ma il centrocampista ha espresso chiaramente la sua volontà di approdare in Serie A, più precisamente al Milan, dove vede maggiori prospettive di crescita.

Svolta vicina: colloqui in corso

La dirigenza rossonera segue da tempo il giocatore, considerandolo un profilo ideale per età, qualità e duttilità tattica. Il Milan ha già avviato contatti con il Bruges, anche se l’operazione richiede pazienza e attenzione alla concorrenza. Il club belga, però, non sembra intenzionato a mollare facilmente, ma l’orientamento di Jashari potrebbe rivelarsi decisivo. La società è disposta ad ascoltare offerte, ma i rossoneri attendono il momento giusto per affondare. La volontà del giocatore rappresenta un segnale forte, che potrebbe indirizzare l’esito finale della trattativa. In casa Milan cresce l’ottimismo: Jashari vuole solo il rossonero.