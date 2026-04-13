Milan, è di nuovo caso Leao: San Siro fischia e il futuro è in bilico

Nuovo caso Rafael Leao in casa Milan: tra critiche, fischi e rendimento, il futuro del numero 10 rossonero resta incerto.

Come succede praticamente dai tempi del suo arrivo a Milano, ogni tot mesi in casa Milan scoppia un caso Rafael Leao. Il portoghese porta infatti il peso di essere il giocatore più importante del club rossonero: quello con lo stipendio più alto, che veste la numero 10, quello dotato di maggiori qualità e con la valutazione più elevata. Perciò, quando le cose vanno male, è anche abbastanza normale e prevedibile che in molti si scaglino contro di lui. Casi che di poi rientrano nel giro di poco tempo appena Leao va a segno o mette a referto un’ottima prova. Tuttavia quest’anno di casi ce ne sono stati più del solito e quello attuale è un po’ più pesante del previsto.

Leao è stato un po’ il simbolo della pessima sconfitta contro l’Udinese: in campo ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare ed è uscito dal campo tra i fischi assordanti di San Siro. Fischi probabilmente ingiusti per quello che il portoghese ha dato al Milan in questi anni, giusti forse per la prestazione del giorno, ma di sicuro a lui avranno fatto male, e non poco.

Durante la stagione in corso, Leao ha fatto anche più sacrifici di quello che sembra per il Milan. Innanzitutto ha giocato fin dall’inizio schierato fuori ruolo: Allegri, da quando ha deciso di puntare sul 3-5-2, l’ha schierato centravanti. In alcune occasioni è anche andato bene, ma nella maggior parte delle volte si è visto che non era a suo agio e, nonostante ciò, Leao è il miglior marcatore stagionale del Milan con 9 reti.

In aggiunta, Leao quest’anno, come più di tutti gli altri anni in rossonero, è stato sfortunatissimo con le noie fisiche. Ha avuto un infortunio al soleo ad agosto che l’ha tenuto fuori quasi due mesi, e al suo rientro è arrivata la pubalgia che ne ha limitato parecchio le prestazioni. In alcune occasioni ci ha anche giocato sopra, ha cercato di stringere i denti e accettare il fastidio, ma si vedeva che era trattenuto.

Anche per questo Leao ci sarà sicuramente rimasto male, perché tra il giocare fuori ruolo e il convivere con la pubalgia, ce l’ha davvero messa tutta. Il suo momento negativo di quest’ultimo periodo è un po’ anche quello di tutta la squadra. Contro l’Udinese si sono salvati praticamente solo Maignan e Pulisic, americano che comunque è a secco da dicembre 2025. Non è solo Leao il problema del Milan in questo momento, e questo è evidente. Anche pilastri del calibro di Modric e Rabiot contro l’Udinese hanno fatto male, oltre alla difesa che è stata disastrosa: prendersela solo con Leao è solo un modo per cecare un colpevole.

Leao, il futuro è tutto da scrivere

Tutto ciò che è successo ha fatto supporre a molti che in estate le strade tra Leao e il Milan possano anche separarsi, e questo non è al momento da escludere completamente. Il DS rossonero Igli Tare, quando una settimana fa è intervenuto sull’argomento, ha parlato di Leao come giocatore molto importante per il Milan e con ancora due anni di contratto.

Detto ciò, la stagione in corso è al momento la più negativa da quando è al Milan: ci sono da tenere conto degli elementi citati come la pubalgia e il ruolo in campo, ma Leao nemmeno nell’annata disastrosa scorsa, in cui il Milan è arrivato ottavo, aveva fatto così male. I fischi di San Siro sono solo il culmine di una stagione sfortunata, nella quale il portoghese non ha mai trovato pace. Potrebbe essere l’ennesimo caso Leao pronto a rientrare in breve tempo, oppure potrebbe essersi veramente rotto qualcosa, e i fischi del pubblico potrebbero anche aver messo in evidenza un ciclo tra il numero 10 e il club rossonero giunto al capolinea.