Fabio Capello, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha fatto un po’ il punto sui possibili movimenti di mercato del Milan in vista dell’estate. Si è soffermato soprattutto su alcuni nomi che in questo periodo sono spesso accostati ai rossoneri: Mario Gila per la difesa, Leon Goretzka a centrocampo e Alexander Sorloth come opzione per l’attacco.

Poi ha detto la sua anche sulla suggestione Robert Lewandowski sempre per il reparto offensivo, anche se sul polacco, ormai a fine carriera, si è detto abbastanza scettico. Ma ecco un estratto della sua intervista.

Il punto di Capello sul mercato del Milan

“Io non punterei sul polacco. Un campione e un bomber eccezionale, ci mancherebbe, ma troppo in là con gli anni. Ad agosto Lewa taglierà il traguardo delle 38 primavere. Modric ha fatto bene anche a 40 anni? Ma un centravanti non è un regista. Quando un bomber perde l’agilità dei tempi migliori, diventa più facile da marcare. Fossi il Milan guarderei altrove”.

Su Sorloth, se può fare al caso del Milan:“Sì, è un attaccante dal peso specifico importante e una soluzione interessante anche in ottica Europa. Di sicuro lo vedo meglio di chi ha oggi in rosa Allegri”.

Sul centrocampista:“A centrocampo leggo dell’interesse per Goretzka del Bayern Monaco, che se non sbaglio piace anche alla Juve. Non è velocissimo, ma aggiungerebbe di sicuro esperienza e personalità. E poi in Serie A i ritmi non sono quelli della Bundesliga”.

Sul difensore:“Un centrale che conosce già il nostro campionato. Gila della Lazio non mi dispiace, è bravo anche con la palla tra i piedi. Con questi acquisti il Milan avrebbe un undici competitivo e resterebbe poi giusto da puntellare la rosa nelle alternative, dato che si spera il Diavolo torni a giocare la Champions e il numero di partite aumenterà sensibilmente”.