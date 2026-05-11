La sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta è solo il culmine di un momento fortemente negativo per il Milan. A due giornate dalla fine del campionato, la qualificazione in Champions League è appesa ad un filo: i bonus sono finiti e l’unica cosa che può fare la squadra di Allegri è vincerle entrambe. Una squadra che al momento è irriconoscibile rispetto a quella vista nella prima parte di stagione, quando si era portata al secondo posto e addirittura, a un certo punto, a meno due dall’Inter grazie a un filotto di risultati utili impressionante.

Ma i problemi al momento non riguardano soltanto la squadra, l’allenatore e il suo staff. Tra i responsabili della situazione c’è anche e soprattutto la dirigenza. Anche i tifosi se ne sono accorti e infatti la dura contestazione avvenuta ieri sera, già prima della gara, era rivolta proprio a loro. In particolare, nell’occhio del ciclone c’è l’AD Giorgio Furlani, ritenuto da molti uno dei maggiori responsabili dei fallimenti e della scarsa ambizione del Milan negli ultimi anni. A fine stagione l’owner del club, Gerry Cardinale, tirerà le somme e valuterà in base agli obiettivi raggiunti, ma anche a tutta una serie di altri fattori come procedere per il futuro.

A questo proposito, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto recentemente sapere che parecchie teste potrebbero saltare a fine stagione. Il raggiungimento o meno della Champions peserà parecchio, ma in ogni caso non si può ignorare che la dirigenza del Milan si sia dimostrata parecchio divisa in quest’ultimo periodo. Non è possibile che tutti i presenti possano continuare insieme: se dovesse restare l’AD Furlani potrebbero non restare il DS Tare e mister Allegri, e viceversa.

Il futuro di Allegri e Tare

La sensazione è che il destino disia legato, considerando cheè il DS che ha scelto l’allenatore e tra i due c’è sempre stata collaborazione e unità d’intenti.Queste due partite saranno vitali dunque per ile poi si osserverà il da farsi. Sarà un’estate ancora una volta piena di cambiamenti, sia a livello di giocatori che ai piani alti della società.Ecco un breve estratto dell’analisi di Matteo Moretto dal canale YouTube di Fabrizio Romano, che al termine del match di ieri sera si è espresso provando ad anticipare i possibili ribaltoni societari in casa

“In questo momento di grande difficoltà a livello sportivo un po’ tutte le aree sono sotto osservazione. C’è la parte societaria, la parte sportiva e la squadra. Questo cambio di ritmo in senso negativo da parte del Milan è un campanello d’allarme veramente grosso. Tra le varie figure, sicuramente anche quella del DS Igli Tare è dal futuro incerto, da valutare e sotto esame. Ci sono tanti dubbi all’interno della società.”