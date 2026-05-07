Si avvicina il match tra Milan e Atalanta in programma domenica sera, nel quale i rossoneri hanno più che mai il dovere di ritrovare un risultato positivo dopo la bruttissima sconfitta contro il Sassuolo. La squadra è uscita dal campo di Reggio Emilia domenica scorsa completamente abbattuta nello spirito: una sconfitta senza appello, in parte condizionata dall’espulsione di Tomori, ma che per una squadra come quella rossonera, arrivata a questo punto della stagione con la necessità di blindare l’obiettivo stagionale, resta assolutamente inaccettabile.

Questo i giocatori lo sanno e lo sa anche mister Massimiliano Allegri che, già nel post gara e sicuramente anche durante la settimana di allenamenti, avrà fatto notare come il valore della squadra non sia quello visto contro il Sassuolo o più in generale nell’ultimo periodo, segnato anche dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Udinese e da una vena realizzativa praticamente inesistente.

Iniziando già a ragionare in ottica formazione iniziale, Allegri dovrebbe operare diversi cambi, soprattutto a centrocampo. Reparto orfano di Modric e che nella scorsa gara è stato completamente surclassato da quello del Sassuolo. Per questo il tecnico potrebbe pensare non solo a un cambio di uomini, ma anche a una modifica nelle caratteristiche del reparto. Il centrocampo resterebbe a tre, ma davanti alla difesa Allegri potrebbe inserire un giocatore più fisico e di rottura: stiamo parlando di Fofana, che tornerebbe così nel suo ruolo ideale di mediano. In questo modo si libererebbe lo spazio per Loftus-Cheek da mezzala destra.

Andiamo ora con ordine e vediamo il possibile schieramento, con tutte le opzioni e i ballottaggi che Allegri dovrà sciogliere negli ultimi giorni prima della partita.

Le possibili scelte di Allegri per Milan-Atalanta

In porta è ovviamente confermato capitan, mentre nella difesa a tre mancherà Tomori per squalifica dopo l’espulsione di Reggio Emilia. Al suo posto dovrà farsi trovare pronto, che dopo tre panchine consecutive tornerà in campo dal primo minuto. A completare il terzetto difensivo confermatiPer la panchina dovrebbe recuperare anche Odogu, assente tra i convocati nell’ultima gara.

Sulle fasce c’è qualche dubbio: sulla destra Allegri aspetta ancora il miglior Saelemaekers, non brillantissimo nelle ultime uscite. Per questo resta vivo il ballottaggio con Athekame, anche se il belga al momento sembra comunque nettamente favorito per partire titolare. Sulla sinistra invece dovrebbe rivedersi Bartesaghi dal primo minuto dopo la panchina contro il Sassuolo, anche se resta aperto il ballottaggio con Estupinan.

A centrocampo, come anticipato, c’è l’opzione Fofana davanti alla difesa, con Rabiot confermato mezzala sinistra e Loftus-Cheek che avrebbe una chance da mezzala destra. Probabile infatti che inizialmente venga escluso Jashari dopo la prova molto negativa di Reggio Emilia. Resta invece forte il ballottaggio legato a Ricci, che rappresenterebbe l’opzione più naturale in cabina di regia nel caso in cui Allegri decidesse di rinunciare all’esperimento del mediano di rottura, ancora inedito in stagione.

In attacco invece è davvero difficile fare previsioni. Il digiuno realizzativo coinvolge praticamente tutti e non c’è nessun attaccante che in questo momento abbia più fiducia o una condizione migliore degli altri.

Alcuni giornali, come la Gazzetta dello Sport, in settimana si sono sbilanciati parlando di una possibile chance per Gimenez dal primo minuto. Sarebbe la prima titolarità da dopo il rientro dal lungo infortunio. Accanto a lui dovrebbe esserci ancora Leao: se il portoghese sta bene, Allegri difficilmente rinuncia alla sua qualità.

Al momento quindi il pronostico porta verso la coppia Leao-Gimenez, ma nel reparto offensivo tutto può ancora cambiare. Restano infatti in forte ballottaggio e a caccia di riscatto anche Fullkrug, Pulisic e Nkunku.