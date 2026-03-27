Milan-Camarda| Le condizioni dell’attaccante

Il giovane talento classe 2008 sta recuperando dall’infortunio con molta cautela: il Milan potrebbe puntare ancora su di lui

La soluzione a Kilometro zero?

Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan, che ha iniziato un prestito al Lecce dalla scorsa estate, è stato intervistato da Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord, una partita importante per il girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Nel corso dell’intervista, Camarda ha parlato anche del suo infortunio: “Sto affrontando molti sforzi, mi alleno intensamente, ogni giorno faccio due sedute tra fisioterapia e allenamenti in palestra, impegnandomi per tornare al più presto. Tuttavia, ci sono tempistiche stabilite dal chirurgo che mi ha operato“. Camarda ha subito un intervento alla spalla a fine gennaio, come riportato in un comunicato del Lecce.

Il comunicato

L’U.S Lecce informa che il calciatore Francesco Camarda ha oggi avuto un intervento di artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’operazione è stata effettuata dal Prof. Castagna con la collaborazione del Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano”.

Francesco Camarda ha rilasciato queste dichiarazioni a Rai Uno al termine della convincente vittoria dell’Italia Under 21 sulla Macedonia. Ecco le parole dell’attaccante rossonero in prestito al Lecce: “Essere in panchina? È davvero una sofferenza. Questo è il mio primo serio infortunio e sto vivendo un momento molto difficile. Sto facendo molti sacrifici. Mi alleno con costanza, tutti i giorni faccio doppie sedute. Sto cercando di fare del mio meglio per tornare in campo il prima possibile”.