Milan, Calhanoglu più vicino al rinnovo. A Pioli serve il ‘suo’ 10

MILANO – Il rinnovo di contratto di Calhanoglu sta diventando un caso. Il calciatore avrebbe la volontà di rinnovare, ma la situazione non è così semplice. Il Milan, nelle persone di Paolo Maldini, Ivan Gazidis e Frederic Massara, è a lavoro su più fronti. Oltre al rinnovo del legame con il turco c’è da affrontare la questione del prolungamento di Gigio Donnarumma. La trattativa tra il Milan e l’agente del turco, Stipic, va avanti ormai da mesi ma la fumata bianca tarda ad arrivare. In realtà la distanza tra le parti non è elevata. Si parla infatti di circa 500mila euro che ballano da ormai diverse settimane.

Le novità, da questo punto di vista, sono molto importanti. Secondo quanto riportato da SkySport, Calhanoglu è stato a Casa Milan non tanto per limare le cifre, ma per assicurare alla società (e viceversa) la voglia del Milan e del giocatore di trovare una soluzione, in quanto sia il club sia il fantasista sono intenzionati a proseguire insieme. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la differenza, ora minima, tra richiesta e offerta che si potrà limare con dei bonus raggiungibili con facilità dal turco.

Milan, ti serve il vero Calhanoglu

Ormai però, non c’è più tempo: il prossimo 30 giugno il contratto scadrà ufficialmente e il Milan potrebbe definitivamente dire addio al suo numero 10. Calhanoglu è uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli e non è certo un caso che il momento complicato del Milan sia coinciso con le difficoltà del suo numero dieci. Nel derby il turco è stato assente per larga parte della prima frazione. E questo non ha fatto altro che propagarsi a tutta la squadra. Il Milan passa molto per Calhanoglu e i rossoneri hanno bisogno di lui. Anche col possibile accesso in Champions League nella prossima stagione, un uomo della sua esperienza potrebbe fare comodo. Si attende ora un nuovo incontro con l’agente per provare a limare quell’ultimo mezzo milione. A Paolo Maldini l’arduo compito.