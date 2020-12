Milan, Calhanoglu e le punizioni d’argento: solo Messi fa meglio di lui

Milan, Calhanoglu e le punizioni d'argento

MILANO – Il periodo d’oro del Milan è evidente anche nella crescita esponenziale dei singoli le cui qualità, ovviamente, esaltano il gioco di Stefano Pioli regalando ai rossoneri goal e risultati positivi. Ne è testimonianza lampante anche Hakan Calhanoglu, cresciuto tantissimo dopo il lockdown e diventato il vero numero 10 di questa squadra: lo dimostrano giocate, colpi, visione di gioco, assist e… punizioni.

Come riportato da acmilan.com, infatti, a partire dal 2013/2014, solo Lionel Messi (36) ha segnato più gol di Hakan Çalhanoğlu (18) su calcio di punizione diretta in tutte le competizioni tra i giocatori dei top-5 campionati europei. Un podio d'argento per il turco dietro all'oro del calcio attuale.