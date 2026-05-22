Intervenuto durante l'ultimo episodio del podcast 'Sky Calcio Unplugged', l'ex difensore del Milan Davide Calabria ha discusso del suo addio al club, di Paolo Maldini, di vari compagni di squadra, in particolare Leao, e di molti altri argomenti. Di seguito si possono leggere alcuni estratti della sua intervista.

Riguardo a Paolo Maldini

"Maldini è stato un vero idolo. Nutro un grande rispetto per lui; lo conoscevo già poiché giocavo con suo figlio. È sempre stata una figura di grande carisma. Sarei rimasto al Milan se fosse stato con me? Nella mia mente sì, assolutamente. Vorrei sempre avere Maldini vicino a me: rappresenta un esempio per tutti e non è solo il migliore difensore di sempre. La sua assenza si sente nel calcio, stiamo parlando di un gigante della nostra storia. Mi ha consigliato di godere del mio ruolo di capitano del Milan". Il suo addio al Milan nel gennaio 2025

Riguardo a Rafael Leao

"Sento la mancanza del Milan? Parliamo della mia casa, mi mancherà per sempre. Spero che un giorno Paolo torni, prima o poi il suo ritorno avverrà. Non avrei mai voluto lasciare il Milan in questo modo, non credo fosse la cosa giusta. È stata un'annata difficile, in cui non ho avuto molte opportunità, è davvero un peccato perché avrei desiderato un addio più significativo a San Siro e chiudere la stagione con il Milan. Salutare tutti è stato commovente, è successo tutto molto in fretta. La dirigenza ha preso altre strade e io ho accettato la situazione"."Ho sempre detto anche quando giocavamo insieme. Lo considero un calciatore di classe mondiale, pari a Vinicius e Mbappé. Rafa necessita di un contesto che lo supporti. Ha ancora il potenziale per essere nel suo miglior momento, dipende solo da lui. Sono convinto che debba rendersi conto che il tempo scorre. La situazione attuale deve cambiargli, affinché possa esprimere le sue capacità in modo diverso. Tutti sono soddisfatti di Allegri".

In relazione alla situazione attuale del Milan, anche l'ex attaccante Alessandro Matri ha espresso il suo parere sulla stagione dei rossoneri nel caso di qualificazione alla Champions League. Ecco cosa ha dichiarato a DAZN:

"La stagione è soddisfacente, non merita un 8 ma piuttosto un 6,5, considerando che Allegri ha ereditato una squadra reduce da un ottavo posto. Ha perso due giocatori chiave come Theo e Reijnders, e la situazione di Maignan era tutta da chiarire. Se si elogia il lavoro di Chivu per aver unito il gruppo, va detto che Allegri ha fatto altrettanto e ciò è evidente dal buon andamento del girone di andata. Successivamente ci sono stati gli acquisti di Rabiot e Modric, oltre al rinnovo di Maignan. È naturale che, nonostante il girone di andata sia stato positivo e quello di ritorno meno, non si possa andare oltre il 6,5, ma darei comunque un giudizio favorevole. "