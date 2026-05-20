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Milan-Cagliari sarà l’ultima giornata di campionato, ma per il Milan avrà il sapore di una finale. Vincere significherebbe conquistare la qualificazione in Champions League che, oltre a essere l’obiettivo stagionale, rappresenta anche molto di più per il futuro del club.

Dopo la vittoria della scorsa settimana, ci aspettiamo una certa continuità a livello di formazione iniziale e ora analizzeremo il perché, nonostante il rientro a disposizione di diversi giocatori reduci dalla squalifica.

In porta sarà sicuramente confermato Maignan, così come i tre centrali dovrebbero restare gli stessi: Tomori, Gabbia e Pavlovic. L’unico che avrebbe potuto magari insidiare Tomori sarebbe stato De Winter, ma ultimamente non è sembrato brillantissimo, quindi pensiamo che Allegri si affiderà ancora al trio titolare. Pochi dubbi a riguardo.

Sulle fasce, se a Genova Allegri aveva praticamente scelte obbligate viste le squalifiche di Estupinan e Saelemaekers, stavolta non è così. Tuttavia anche in questo caso non ci aspettiamo variazioni. Athekame merita la riconferma sulla destra dopo il gol pesantissimo contro il Genoa, mentre sulla sinistra resta aperto il ballottaggio tra Bartesaghi ed Estupinan, anche se il giovane italiano sembra ancora in vantaggio.

Le possibili novità di Allegri

A centrocampo ecco invece la prima variazione quasi certa: nonostante la buona gara disputata da, per quest’ultima decisiva partita dovrebbe tornare al suo postoin cabina di regia. Giocherà con la maschera protettiva dopo la frattura allo zigomo e, in una gara così importante, è giusto che Allegri si affidi al giocatore più esperto, che tra l’altro ha fatto di tutto per essere presente ed aiutare la squadra. Ai suoi lati si va invece verso la conferma di

Infine l’attacco: quasi sicuramente verrà confermato Nkunku, il più in forma dei rossoneri nelle ultime settimane, mentre per l’altro posto ci aspettiamo il ballottaggio tra Fullkrug e Gimenez, col primo ad oggi leggermente favorito per scalzare il messicano che aveva iniziato la scorsa gara.

Sarebbe in questo caso una clamorosa esclusione iniziale per Pulisic e Leao in una gara decisiva, qualcosa di praticamente impensabile a inizio stagione.