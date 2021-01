Milan, buone notizie: ecco quando rientra Bennacer

MILANO – Anche questa sera, nei quarti di finale di Coppa Italia, il Milan deve fare a meno di Hakan Calhanoglu, il quale non si è ancora negativizzato dal Covid. Il numero dieci turco non fa parte della lista dei convocati, così come Mario Mandzukic, Matteo Gabbia e Ismael Bennacer. Quest’ultimo è ormai infortunato da un mese e mezzo. La sua ultima apparizione in campo risale infatti allo scorso 13 dicembre, in Milan-Parma. Dopo quella sera ha dovuto saltare ben nove partite fra Serie A e Coppa Italia contro Genoa, Sassuolo, Lazio, Benevento, Juventus, Torino (sia in campionato che in Coppa), Cagliari e Atalanta. Il rientro del centrocampista classe ’97, però, è davvero molto vicino. Come lo stesso Stefano Pioli ha affermato ieri, l’algerino dovrebbe tornare a disposizione sabato, nella sfida con il Bologna. Bennacer sta quindi scaldando i motori ed è ormai pronto a riprendersi la cabina di regia nella metà campo rossonera.

Questa sera, nel derby contro i cugini nerazzurri, al posto di Ismael Bennacer dovrebbe giocare il nuovo arrivato Soualiho Meité. Sandro Tonali nelle ultime ore ha infatti accusato delle noie fisiche e non può prender parte alla sfida. Come riferisce il quotidiano La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore del Brescia è alle prese con un problema all'ileopsoas. Non a caso, non rientra neppure nella lista dei convocati diramata da mister Pioli. Per Meité sarà dunque la seconda partita consecutiva da titolare, dopo quella poco fortunata giocata contro l'Atalanta sabato scorso. Con la Dea è stato impiegato sulla trequarti al posto di Hakan Calhanoglu, in un ruolo non suo, mentre questa sera avrà modo di giocare davanti alla difesa, nella posizione che predilige.