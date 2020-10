Milan, Brahim Diaz mossa a sorpresa per il derby?

Milan, le ultime verso il derby

MILANO – Gli esami clinici di ieri hanno confermato quella che era la sensazione dell’immediata vigilia: Ante Rebic non sarà a disposizione di Pioli per il match di domani contro l’Inter a causa del protrarsi del dolore al gomito sinistro lussatosi contro il Crotone; il croato, dunque, continuerà il suo percorso riabilitativo con una terapia conservativa.

Il tecnico rossonero, a questo punto, deve trovare un sostituto all’altezza del numero 12. Tre le carte da giocare: Rafael Leao, Brahim Diaz e Alexis Saelemaekers. Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni da Milanello, Pioli sta andando deciso verso lo spagnolo. Il 21 ex Real Madrid è in un super momento di forma, come dimostrano le ottime prestazioni contro Crotone e Spezia in campionato e il gran goal segnato con la maglia della Spagna U21. Anche l’intesa con i compagni è già buona, in particolare quella con Hakan Calhanoglu, con i due che dialogano con grande facilità e possono anche scambiarsi posizione in campo durante la partita, così da non dare punti di riferimento agli avversari.