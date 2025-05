Milan-Bologna, spunta una foto (clamorosa) che fa infuriare!

Un'immagine che non lascia spazio a nessun genere di interpretazioni. La gomitata ricevuta da Gabbia poco prima del calcio d'angolo del Bologna lascia senza parole. Se ne sta parlando sui social ma ovviamente questo serve a poco. Anzi, a niente. Il punto è: perché il VAR non ha richiamato l'arbitro per una condotta chiaramente violenta? Il motivo è molto difficile da noi da capire e da interpretare. Di sicuro, vi lasciamo qui sotto un'immagine che non lascia spazio a nessun genere di commento.