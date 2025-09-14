Milan-Bologna: ecco le formazioni ufficiali del match di San Siro

Vai nel canale Telegram del Milanista >
Alle 20:45 il Milan affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio San Siro nel match valido per la 3a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupiñan; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Massimiliano Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro All. Vincenzo Italiano.