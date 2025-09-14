Milan-Bologna: ecco le formazioni ufficiali del match di San Siro
Home > News Milan

Milan-Bologna: ecco le formazioni ufficiali del match di San Siro

Stefania Palminteri
milano
14 Settembre, 19:45
Il Milan è pronto ad affrontare alle 20:45 il Bologna di Vincenzo Italiano a San Siro. Ecco le formazioni ufficiali del match

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Alle 20:45 il Milan affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano allo stadio San Siro nel match valido per la 3a giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match:

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana, Estupiñan; Loftus-Cheek; Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson, Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro  All. Vincenzo Italiano.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 14 Settembre, 23:38
Postpartita, Allegri: “La squadra è rimasta compatta”
Allegri commenta a DAZN la vittoria per 1-0 sul Bologna. Il tecnico risponde alle domande su Modric, l'infortunio di Maignan e l'espulsione
Riccardo Focolari - 14 Settembre, 23:15
Postpartita, Modric: “Abbiamo lottato da squadra”
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 20:44
RIVIVI IL LIVE Milan-Bologna 1-0: Modric firma la vittoria rossonera
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 20:32
Pre partita, Allegri: “Dovremo fare una buona fase difensiva “
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 20:10
Pre partita, Tomori: “Vogliamo continuare il buono fatto a Lecce”
Lorenzo Focolari - 14 Settembre, 16:30
Di Canio: “Rabiot determinante per dare equilibrio alla squadra”
Stefania Palminteri - 14 Settembre, 15:00
F.Galli: “Critiche a Pavlovic eccessive, mi piace la sua aggressività”
x