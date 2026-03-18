Milan, Bianchin e Garlando su Leao e Allegri

Allegri sta cercando di gestire il portoghese che non accenna a prestazioni degne del suo livello

Luca Bianchin ha commentato il rendimento di Leao: “Il problema è che Leao non offre supporto in fase difensiva e non è molto attivo. . . Mi piacerebbe vedere un po’ di attacco in tridente. So che può sembrare scontato, ma perché non provarci? “.

Per completare il discorso, ha parlato anche Luigi Garlando: “Quello che critico ad Allegri è che non è accettabile che il Milan giochi sempre nello stesso modo, regalando un tempo, rimanendo fermo e poi, quando è in svantaggio, mette dentro Nkunku. . . È così da tutta la stagione. Secondo me ha delle responsabilità. Dovrebbe essere più audace, e Leao sta sicuramente rovinando un’altra stagione importante della sua carriera. È più vicino alla fine che all’inizio”.