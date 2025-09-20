Milan, Bergomi: “Modric illuminante, Rabiot subito bene”
Stefania Palminteri
Milano
20 Settembre, 13:45
Beppe Bergomi analizza il Milan: solidità difensiva, centrocampo ricco di soluzioni, un Modric illuminante e Rabiot subito a suo agio.

L’ex giocatore Beppe Bergomi, oggi opinionista di Sky Sport, è recentemente intervenuto in merito alle ultime prestazioni convincenti del Milan, esaltando in particolare la fase difensiva, le tante soluzioni a centrocampo e l’apporto di Luka Modric alla squadra. Ecco un estratto delle sue parole a Sky.

Il commento di Bergomi sul Milan

“Il Milan mi sta piacendo perché dimostra di essere solido in fase difensiva, dove ha concesso veramente poco. In mezzo al campo i rossoneri hanno tante soluzioni e Allegri può farli girare molto bene. Modric è illuminante e sembra sempre più veloce degli altri: controlla il ritmo del gioco ed è un riferimento per i compagni. Ma non è il solo: Rabiot ha fatto subito bene e sembra essere perfetto per questo organico, lo stesso vale per Ricci”.

