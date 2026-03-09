Milan, Basic salta la sfida con i rossoneri? Il punto

Il centrocampista della Lazio rischia di non essere a disposizione per il prossimo match contro il Milan

La Lazio, impegnata contro il Sassuolo questa sera all’Olimpico, non avrà a disposizione Toma Basic. Il giocatore croato non gioca dal match con la Juventus dell’8 febbraio scorso e non è incluso nella lista dei giocatori convocati dal mister biancoceleste Maurizio Sarri.

Questa indisponibilità riduce ulteriormente il centrocampo della Lazio, già priva di Rovella, infortunato a causa di una frattura alla clavicola. Inoltre, manca anche Ivan Provedel, che ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per una lesione alla spalla; insieme a Motta, che sarà titolare contro il Sassuolo, Sarri ha deciso di includere il giovane portiere Giacomo Giacomone, classe 2008, nella lista dei convocati.