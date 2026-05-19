A lungo si è parlato dei problemi legati all’attacco del Milan negli scorsi mesi, problemi che sono coincisi anche con un periodo negativo a livello di risultati della squadra. Un momento difficile che, nonostante la vittoria di Genova, non può ancora dirsi concluso: lo sarà soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League all’ultima giornata contro il Cagliari.

Tuttavia, da un po’ non si sente più parlare troppo della sterilità offensiva degli attaccanti, e gran parte del merito è di Nkunku che nelle ultime due gare è andato a segno due volte. Due rigori, è vero, ma se li è anche procurati. In questo momento è lui il giocatore a cui affidarsi lì davanti: ha dimostrato lucidità, freddezza nel momento più difficile e anche tanta voglia, nonostante Allegri spesso gli abbia preferito altri. Il suo momento forse è arrivato troppo tardi, ma almeno è arrivato, e quei 40 milioni spesi per lui in estate iniziano ad avere sempre più senso.

Ma veniamo al dunque. In ottica della prossima gara, l’ultima della stagione di Serie A che il Milan giocherà a San Siro contro il Cagliari, Allegri dovrà scegliere nuovamente due attaccanti su cinque a disposizione per partire dall’inizio. Torna infatti disponibile Rafael Leao, assente a Genova per squalifica.

Torna Leao: può cambiare i piani di Allegri?

Uno dei due attaccanti titolari, come si può intuire, sarà, che ad oggi è senza dubbio il più in forma. Tuttavia, con il ritorno dile cose si fanno più interessanti ma allo stesso tempo anche più complesse per quanto riguarda l’altro posto in attacco.

Senza il portoghese, nei due davanti si è avuta la sensazione di maggiore linearità nelle scelte da parte di Allegri. Ci spieghiamo meglio: scegliendo inizialmente Nkunku e Gimenez, il tecnico ha schierato una seconda punta e una prima punta, mantenendo poi continuità anche con i cambi, con Fullkrug entrato al posto del messicano e Pulisic subentrato a Nkunku.

In questo modo, a livello di caratteristiche, il Milan appare più equilibrato. Con Leao, invece, i piani si complicano un po’, anche perché il portoghese non è né una vera prima punta né una seconda punta: è un esterno offensivo. Lo si è visto anche nelle ultime apparizioni, in cui tendeva prevalentemente ad allargarsi sulla sinistra e ad occupare la sua mattonella.

In vista dell’ultima giornata, quindi, è difficile immaginare un impiego dal primo minuto per Leao. Più probabile invece un suo ingresso a gara in corso, magari per sfruttare le sue qualità nelle ripartenze oppure come jolly per cercare di sbloccare il risultato.

La sensazione è che accanto a Nkunku, Allegri possa scegliere ancora una volta la soluzione più lineare, ovvero una prima punta pura. Questo significherebbe Pulisic inizialmente in panchina e un ballottaggio tra Gimenez e Fullkrug per partire dal primo minuto.

Staremo a vedere quale sarà la decisione finale del tecnico rossonero.