Milan, Athekame in campo con lo Young Boys: affare saltato?

Altro capitolo dell'operazione di mercato che andrebbe a legare il terzino dello Young Boys Atekhame al Milan nella prossima stagione

Il Milan continua la caccia al nuovo esterno basso e in cima alla lista resta Zachary Athekame, giovane talento classe 2004 dello Young Boys. Nella serata di ieri, il terzino è partito titolare nel big match di campionato contro il Basilea, sfida terminata con una pesante sconfitta per 4-1. Nonostante il risultato negativo, Athekame ha disputato l’intera gara, confermando di essere centrale nei piani attuali del club svizzero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano però, la sua presenza in campo era già pianificata, ma ora si entra in una fase decisiva. A partire da oggi, il giocatore è pronto a comunicare al presidente dello Young Boys la sua volontà di compiere il salto in Serie A.

Il futuro prossimo

Il Milan, da parte sua, ha messo sul tavolo un’offerta da 8 milioni più bonus, e il dialogo tra le parti è ben avanzato. Si lavora per limare gli ultimi dettagli, ma la distanza è minima e l’intesa completa è vicina. Athekame vede il rossonero come un’opportunità di crescita e sarebbe pronto da subito per unirsi al gruppo. Massimiliano Allegri lo stima e il club punta su di lui per rafforzare una fascia destra che necessita di nuova linfa. In caso di fumata bianca nei prossimi giorni, il Milan potrebbe chiudere un altro colpo in entrata.