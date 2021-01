Milan, Ante Rebic e Rade Krunic ancora positivi al Covid-19

MILANO – Ante Rebic e Rade Krunic sono ancora positivi al Covid-19. I due calciatori del Milan sono fermi dalla vigilia di Milan-Juventus, gara i campionato dello scorso 6 gennaio, partita poi persa dai rossoneri. Stefano Pioli non può ancora contare su di loro e difficilmente contro il Cagliari, in programma lunedì prossimo, nelle nuova giornata della Serie A.

Hauge e Brahim Diaz solito ballottaggio sulla fascia sinistra senza Rebic

Non ci sarà nemmeno Rafael Leao contro i rossoblù. il portoghese ha rimediato un cartellino giallo contro il Torino, diffidato salterà quindi il prossimo impegno per squalifica. Un’altra assenza pesante per i rossoneri che però hanno ritrovato Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dovrebbe partire titolare contro la squadra di Di Francesco, in attacco. Mentre sulla fascia mancina solito ballottaggio a due, con Hauge e Brahim Diaz in lotta per una maglia. In Coppa Italia lo spagnolo è partito dal primo minuto ma da trequartista centrale, al posto di Calhanoglu, con Leao dirottato a sinistra. Una scelta che induce a pensare alla titolarità di Hauge lunedì prossimo. Una scelta che però non è scontata. Pioli deciderà in base a quello che vedrà in allenamento, chi darà risposte migliori partirà dal primo minuto.

News Milan – Meité già a Cagliari? La dirigenza al lavoro per bruciare le tappe

L’assenza di Rade Krunic rappresenta un problema minore, ma solo perché il Milan si è attivato sul mercato. Soualiho Meité infatti è in arrivo dal Torino. Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Un innesto importante che va a chiudere lasciato dalle contemporanee assenze proprio del centrocampista bosniaco e di Ismael Bennacer. Stefano Pioli però vorrebbe riavere tutti i giocatori a sua disposizione, per distribuire le energie, visto il calendario fitto d’impegni in questo periodo. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<