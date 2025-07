Milan, si alza il pressing su Doué: il terzino è una priorità assoluta

Secondo quando riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha come obiettivo primario l'acquisto di Doué, il quale ha convinto la dirigenza

C’è un nome che continua a rimanere caldo sulla lista del Milan per rinforzare la corsia destra: Guela Doué. Il giovane terzino dello Strasburgo ha stregato la dirigenza rossonera, tanto da diventare una delle priorità per completare la rosa a disposizione di Allegri. Un profilo moderno, dinamico, forte in entrambe le fasi e con un potenziale ancora non espresso del tutto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan sarebbe pronto a migliorare la propria offerta nelle prossime ore, segno di un interesse concreto e crescente. Il club crede molto in Doué e nella sua possibilità di diventare un titolare nel futuro prossimo. Tuttavia, non sarà una trattativa semplice.

La volontà dei francesi

Lo Strasburgo non ha intenzione di fare sconti. La valutazione è alta: si parla di una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Il club francese è convinto che tra un anno il valore del giocatore possa salire fino a 40-45 milioni, e per questo al momento frena. Il Milan, però, non vuole mollare la presa. La distanza economica esiste, ma i rossoneri stanno studiando una nuova proposta, magari con bonus e percentuali su futura rivendita per convincere lo Strasburgo ad aprire l’operazione. L’obiettivo è chiudere nelle prossime settimane, ma servirà pazienza e la volontà di trovare la formula giusta. Guela Doué piace e il Milan ha deciso di provarci fino in fondo.