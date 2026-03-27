Milan, Altri nomi per l’attacco: Guirassy in pole

Dopo l’ipotesi Lewandoski adesso arrivano altri nomi per l’attacco del Milan: la dirigenza cerca già rinforzi

Il mercato del Milan

Il mercato è sempre attivo. Anche se le trattative sono in pausa, almeno ufficialmente, i direttori sportivi stanno già fissando i loro obiettivi per la prossima annata. Un elemento cruciale è la qualificazione alla Champions League, che consentirebbe al Milan di ridurre al minimo il passaggio di giocatori e, se necessario, rafforzare una rosa che ha evidenziato molte potenzialità ma necessita di alcuni miglioramenti.

Movimenti in attacco

In particolare, l’attacco richiede un attaccante simile a Giroud, poiché al momento Niclas Fullkrug potrebbe non essere riscattato e Santi Gimenez potrebbe decidere di cercare nuove opportunità. Leao e Pulisic offrono caratteristiche diverse, quindi si dovrebbe considerare un calciatore come Serhou Guirassy, che potrebbe adattarsi bene agli schemi di Massimiliano Allegri. E nonostante sia solo marzo, i bookmaker hanno già iniziato a scommettere sul trasferimento di Guirassy al Milan.

Il profilo di Guirassy

Guirassy, di 30 anni, gioca nel Borussia Dortmund dall’estate del 2024 e ha un contratto valido fino al 2028. Due anni fa, mentre vestiva la maglia dello Stoccarda e segnava regolarmente, era finito nella lista degli obiettivi del Milan, che poi ha scelto altre strade come quelle di Alvaro Morata e Tammy Abraham. Morata è sfuggito al primo mercato utile, mentre Abraham ha concluso il suo prestito senza rimpianti; nel frattempo, Guirassy, trasferitosi al Borussia Dortmund per 18 milioni, ha chiuso la sua stagione di debutto con 38 gol in 50 partite. In quella attuale ha già segnato 18 gol in 39 incontri. Il colpo di testa è una delle sue specialità, dato che con il Dortmund ha realizzato 13 reti in questo modo dall’inizio della scorsa stagione. È molto abile anche in gioco spalle alla porta, supportando i centrocampisti con le sue sponde. Queste caratteristiche ricordano quelle di Olivier Giroud, attaccante della squadra vincitrice dell’ultimo campionato. L’estate del 2026 potrebbe rappresentare l’occasione giusta per tentare il colpo.