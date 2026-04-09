Milan, Altafini: “Allegri non poteva fare di più, attacco tutto da rifare”

Josè Altafini analizza il momento del Milan dopo la sconfitta col Napoli: parole su Allegri, su cosa manca dal mercato e su Leao.

Recentemente intervistato da Tuttosport, l’ex attaccante rossonero José Altafini ha fatto una sua analisi sul Milan di oggi. Dopo la sconfitta contro il Napoli, per i rossoneri si infrange definitivamente il sogno scudetto, ma secondo Altafini non era possibile ambire a molto di più rispetto alla posizione attuale. Secondo l’ex bomber, infatti, Massimiliano Allegri sta ottenendo il massimo da questa rosa e le critiche nei suoi confronti sono ingiuste. Altafini è poi entrato anche nel merito del mercato, indicando ciò che, a suo parere, servirebbe per migliorare la squadra in vista della prossima stagione: un difensore forte, un centrocampista al livello di Modric e Rabiot e soprattutto una vera e propria rivoluzione in attacco.

Le parole di Altafini

Sulla fine del sogno scudetto dopo la sconfitta contro il Napoli:

“Me lo aspettavo e sinceramente non sono sorpreso né dalla sconfitta, né dall’uscita dei rossoneri dal giro scudetto. Allegri con questa squadra non poteva fare di più. La rosa del Milan vale l’attuale classifica: stanno ottenendo il massimo e non possono andare oltre. Inter e Napoli restano superiori. Alla lunga i valori sono emersi e la classifica attuale mi sembra corretta per quello che abbiamo visto finora”.

Sulle critiche ad Allegri:

“Non capisco proprio queste accuse. Ha preso un Milan reduce da un anno difficile e che veniva da un ottavo posto. L’ha riportato a essere competitivo e nelle prime posizioni senza particolari acquisti di alto livello. Mica sono arrivati Van Basten e Gullit in estate! Con i giocatori attualmente a disposizione ha ottenuto il massimo. C’era poco da fare…”.

Sulle mosse per il mercato estivo:

“Va rinforzata la spina dorsale della squadra. Questa dev’essere la priorità della società. Serve un difensore forte, poi va aggiunto un altro centrocampista di alto livello da affiancare a Modric e Rabiot”.

Sull’attacco:

“Per parlare dell’attacco del Milan prendo in prestito le parole del grande Gino Bartali: ‘L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare…’. L’attacco è il reparto che necessita dei maggiori interventi. Per prima cosa va acquistato un grande attaccante. A questo Milan manca soprattutto un bomber da 20 gol a stagione. Anzi, più di uno… L’attacco va rifatto da zero. Oltre al centravanti titolare servono almeno un altro paio di punte”.

Chi prenderebbe:

“Mi piace Kean. Tra Fiorentina e Nazionale ha fatto diversi gol ed è cresciuto molto negli ultimi due anni. Lo reputo un centravanti bravo e dalle potenzialità interessanti. Per questo dico che lo vedrei bene in maglia rossonera”.

Su Leao:

“Sarebbe ora di fare qualche scambio con qualcuno di forte e più utile al gioco del Milan. Rafa resta comunque un giocatore di talento, ma potrebbe rendere meglio altrove…”.