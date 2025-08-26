Milan, Allegri studia la mossa in difesa: cosa cambia in vista di Lecce
Milan, Allegri studia la mossa in difesa: cosa cambia in vista di Lecce

Edoardo Benedetti
26 Agosto, 13:26
Massimiliano Allegri
In questi giorni il Milan sta proseguendo i propri allenamenti agli ordini di Allegri, che sta pensando delle variazioni di uomini

Il campionato del Milan non poteva cominciare con segnali più preoccupanti: alla prima giornata, contro la Cremonese, la retroguardia rossonera ha mostrato fragilità inattese e insicurezze. Non si tratta di episodi isolati, ma di campanelli d’allarme che hanno già convinto Allegri a intervenire con decisione. Due i gol incassati, entrambi frutto di disattenzioni gravi e, soprattutto, arrivati con la difesa schierata: un dettaglio che in Serie A pesa come un macigno. Errori che minano fiducia e certezze, costringendo il tecnico a rivedere assetti e gerarchie già alla seconda uscita stagionale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri si prepara a ridisegnare il reparto arretrato.

Il cambio

La novità principale porta il nome di Koni De Winter, centrale belga arrivato in estate e pronto a bruciare le tappe. Il difensore ex Juventus e Genoa è in pole per prendersi subito una maglia da titolare al centro della difesa a tre, scalzando Gabbia dopo una prova poco convincente al debutto. Una scelta che rappresenterebbe una bocciatura immediata, ma necessaria per dare solidità al reparto. De Winter, classe 2002, ha carattere e mezzi fisici per guidare la linea difensiva. Il Milan punta su di lui per ritrovare compattezza e per lanciare un segnale forte. Le disattenzioni non saranno più tollerate. Il tempo degli esperimenti sembra già finito, ora servono risposte concrete.

