Milan, Allegri ha deciso: fra Ricci e Modric partirà titolare...

Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione del Milan: ecco chi giocherà fra Modric e Ricci

Il Milan si prepara a scendere in campo contro la Cremonese con una sorpresa di peso: secondo quanto riportato da Sky Sport, Luka Modric è sempre più vicino a partire titolare a San Siro. Una scelta che conferma la volontà di Allegri di affidarsi all’esperienza del croato già nella prima gara di Serie A. Il centrocampista ex Real Madrid è arrivato a Milano con l’etichetta di colpo internazionale e la sua condizione fisica era stata valutata con attenzione nei giorni scorsi. Le ultime sedute di allenamento, però, hanno convinto lo staff tecnico: Modric ha mostrato intensità, personalità e la consueta capacità di dettare i tempi di gioco. L’inserimento in mediana di un profilo del genere rappresenta un segnale forte non solo per la Serie A, ma anche per i compagni.

I motivi della scelta

Il Milan cerca di alzare il livello qualitativo e la scelta di schierare subito il croato è un messaggio chiaro a tutto il campionato. Chi invece partirà dalla panchina è Ricci. Il centrocampista, arrivato in estate per completare il reparto, dovrà attendere il suo momento. Non si tratta di una bocciatura, ma di una decisione legata alla necessità di iniziare la stagione con più equilibrio ed esperienza. Il Milan punterà così sulla leadership del croato, con Modric chiamato a prendere in mano la regia e guidare la squadra nei momenti chiave. La sfida contro la Cremonese diventa anche il primo banco di prova per testare il nuovo assetto rossonero.