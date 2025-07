Milan, interesse dell’Aberdeen per Lazetic

Lazetic verso l'addio al Milan a titolo definitivo: l’Aberdeen si fa avanti per l'attaccante serbo classe 2004, fuori dai piani del club.

Marko Lazetic, rientrato alla base dopo il prestito al Bačka Topola, potrebbe lasciare nuovamente il Milan. Sul centravanti serbo, secondo quanto riportato da Di Marzio, si sarebbe rifatto vivo l’Aberdeen, che già aveva provato a tesserarlo a gennaio.

Fuori dai piani di Allegri, è in uscita

Acquistato dal Milan nel gennaio 2022 per circa 4 milioni di euro, Lazetic, classe 2004, era stato presentato come una giovane promessa. Tuttavia, dopo una sola presenza in Coppa Italia nell’aprile dello stesso anno contro l’Inter e l’esordio in Serie A nel novembre 2022 contro la Cremonese, il suo percorso rossonero si è limitato ad una serie di prestiti in cui non ha mai realmente brillato.

Attualmente Lazetic è fuori dai piani del nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, e si sta allenando con il Milan Futuro in attesa di un’offerta adeguata. I rossoneri, questa volta, sembrano disposti a cederlo a titolo definitivo, magari con l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. I prossimi giorni saranno decisivi per capire gli sviluppi: vedremo se sarà proprio l’Aberdeen, già interessato da tempo, o se si farà avanti qualcun altro.