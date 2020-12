Milan, a Ibra e Bennacer si è aggiunto Saelemaekers: il punto infortunati

Milan, il punto infortunati

MILANO – Per continuare sulla striscia vincente del 2020, chiuso con il Milan primo in classifica in Serie A con 34 punti davanti all’Inter con 33, bisognerà fare altrettanto anche nel 2021. I rossoneri, dunque, sono tornati a Milanello dopo la sosta per le vacanze di Natale martedì 29 dicembre. Ci si è ritrovati per preparare al meglio la sfida contro il Benevento. La partita è prevista per domenica 3 gennaio 2021 allo stadio “Ciro Vigorito” del capoluogo di provincia campano.

L’infermeria, però, non sorride ai rossoneri. Gli esami clinici effettuati ieri hanno evidenziato ancora le seguenti problematiche, come riportato in esclusiva da MilanNews.it:

ZLATAN IBRAHIMOVIC

Ibrahimovic ha fatto oggi un controllo di risonanza e tutto procede per il meglio. Nei prossimi giorni lo svedese completerà il lavoro di riabilitazione e riatletizzazione sul campo, propedeutici al suo ritorno in gruppo. Possibile rientro a metà gennaio.

ISMAEL BENNACER

Anche Bennacer è stato oggi sottoposto ad esame strumentale, che ha stabilito che il processo di guarigione procede bene e senza complicazioni. Una rivalutazione clinica sull’algerino è prevista fra 7 giorni. Possibile rientro a metà gennaio.

ALEXIS SAELEMAEKERS

Nell’ultima partita prima della sosta natalizia contro la Lazio, Saelemaekers si è procurato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra che verrà rivalutata tra 7-10 giorni. Possibile stop di un mese.

>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<