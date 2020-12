Milan, 30 anni fa sul tetto del mondo con il 3 a 0 all’Olimpia Asunción

Milan, il 9 dicembre 1990 il trionfo nell'Intercontinentale

MILANO – Dopo il successo del 1989, il Milan di Arrigo Sacchi cerca di confermarsi sul tetto del mondo calcistico nella finale della Coppa Intercontinentale del 1990. Di fronte ai rossoneri di Gullit e Van Basten ci sono i paraguayani dell’Olimpia Asunción, vincitori della Copa Libertadores.

Senza Ancelotti ed Evani e con Maldini uscito anzitempo per la frattura della clavicola destra, i rossoneri riescono comunque a legittimare la propria superiorità già nel primo tempo, passando in vantaggio grazie ad una rete di Rijkaard, che insacca di testa un cross di Gullit. Nella seconda frazione si assiste al raddoppio di Stroppa, bravo nel tap-in su tiro di Van Bastn, e al terzo e definitivo goal firmato da Rijkaard: il centravanti olandese si conclude con un pallonetto che centra nuovamente il palo, la palla viene colpita in tuffo di testa dal numero 8 orange.

È il terzo titolo del Milan nella competizione. Oggi, 9 dicembre 2020, sono passati esattamente 30 anni. 30 anni da un 3 a 0 storico, che sancì ancora una volta quanto quel Milan fosse la squadra più forte del mondo.