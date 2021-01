Milan 2-0 Torino, curiosità e statistiche dalla sfida di San Siro

MILANO – I numeri, forniti da acmilan.com, della sfida tra Milan e Torino, vinta 2 a 0 dai rossoneri.

Il Milan non sbaglia, e cancella il ko dell’ultimo turno contro la Juventus battendo, sempre a San Siro, il Torino. Una gara non semplice, ma il 2-0 in favore dei rossoneri racconta di una squadra solida e matura, capace di colpire nella prima frazione con le reti di Leão e Kessie. Proprio loro, sono tra i protagonisti delle sei statistiche del post-partita.

1- Il Milan ha ottenuto finora 40 punti: dopo 17 giornate, nell’era dei tre punti a vittoria, i rossoneri hanno fatto meglio solo nella stagione 2003/04 (42).

2- La squadra di Pioli ha segnato almeno due gol in 16 partite in questo campionato: nella storia della Serie A nessuna squadra ha realizzato 2+ gol in più partite in un girone di andata (16 anche per l’Inter nel 1949/50 e nel 1950/51).