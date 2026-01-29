Milan, Rabiot mvp del mese di Gennaio? Il punto

Adrien Rabiot potrebbe essere eletto come miglior giocatore del mese di Gennaio: ecco le indiscrezioni attuali

La Lega Calcio Serie A ha dato il via alle votazioni per eleggere il miglior calciatore del mese di gennaio: tra i nomi in lizza figura anche il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot. “I nomi proposti per l’EA SPORTS FC Giocatore del Mese di dicembre sono:

Colombo (Genoa), David (Juventus), Dimarco (Inter), Douvikas (Como), Krstovic (Atalanta), Rabiot (Milan).

Questi sei giocatori sono stati scelti sulla base delle analisi avanzate di Kama Sport, effettuate grazie ai dati di tracciamento raccolti con il sistema Hawk-Eye. La metodologia di valutazione non si limita solo ai dati numerici e agli eventi tecnici, ma include anche informazioni relative alla posizione in campo. Questo approccio consente di esaminare elementi fondamentali come il movimento senza palla, le scelte tattiche e il contributo all’efficienza fisica e tecnica della squadra. Il fine è di garantire così una valutazione sia oggettiva che qualitativa delle performance.