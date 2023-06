News Milan / Pellegatti: “Loftus-Cheek sì, ma non solo: 2 nomi nuovi!” | Mercato

Ruben Loftus-Cheek è a un passo dal trasferimento al Milan . L'accordo per il centrocampista inglese in uscita dal Chelsea è vicinissimo, ma per il centrocampo rossonero c'è anche altro in ballo. In particolare, attenzione a due nomi nuovi e anche molto interessanti. Il primo è Sofyan Amrabat , centrocampista marocchino della Fiorentina con buoni piedi e buona corsa. Qualcuno oggi lo ha accostato al Milan, che lo avrebbe sondato con la Viola.

Il costo oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sembrava molto ambito da tanti club sul mercato, in particolare dalla Premier League, ma pare che per ora la Fiorentina non abbia ancora ricevuto offerte ufficiali. Per questo potrebbe inserirsi il Milan per cercare di prendere uno dei giocatori più concreti e continui del campionato italiano. E' marocchino ma, giocando in Serie A, non ci sono problemi per quanto riguarda gli slot per gli extracomunitari.