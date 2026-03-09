Mercato Milan, Romano su André: la situazione

Fabrizio Romano ha riportato i vari dettagli attuali sulla situazione di André in relazione al Milan

Affare concluso, documenti firmati, o forse no. Come spesso accade con il Milan, anche un affare che sembrava definitivo si trasforma in un argomento di discussione e controversie. Fabrizio Romano, durante una diretta sul suo canale YouTube, aggiorna sulla situazione di André con il Corinthians. Ecco cosa ha detto:

“Per quanto riguarda André, ci troviamo di fronte a una situazione che si risolverà prima dell’estate. Non vogliamo portarci avanti con le cose fino a giugno o luglio. La situazione si sistemerà a breve. Il Milan è convinto di aver fatto la sua parte, ha i documenti firmati, ma non sono stati firmati dal presidente del Corinthians, sono firmati da altre persone dello staff. Attualmente, il Milan non ha intenzione di cambiare la sua proposta. Se non si trova un compromesso, sia da parte del Corinthians che di qualcun altro, l’operazione potrebbe davvero fallire. Questa è la situazione attuale riguardo all’affare di André. ”

“In questa situazione si stanno intromettendo troppi soggetti. Il Milan si era mosso discretamente e aveva preparato tutto, compresi i documenti. Poi sono intervenuti l’allenatore, la stampa brasiliana, i tifosi e un certo Depay, e ormai è chiaro che la dinamica della trattativa sta cambiando. Il Milan afferma di aver compiuto la sua parte, o si chiude in questo modo o è a rischio che tutto salti. ”