Calciomercato Milan – Bomba Pellegatti: “Incontro con l’agente, si può chiudere!”

Calciomercato Milan – Bomba Pellegatti per il colpo a gennaio!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan, capolista con 40 punti in 17 giornate, vuole continuare a sognare. L’obiettivo, sul mercato, è quello di non intaccare troppo il meccanismo perfetto che, fino ad ora, ha regalato a Ibrahimovic e compagni 27 risultati utili su 28 partite giocate in Serie A tra la seconda parte della scorsa stagione e la prima di quella attuale. Gli slot della rosa da rinforzare sono chiari da mesi. Serve urgentemente un difensore centrale (Simakan il preferito), un centrocampista (il Milan ha chiuso per Meité dal Torino) e un vice Ibrahimovic.

Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo, la situazione si è complicata… in positivo. Già, perché le prestazioni di Rafael Leao da punta centrale stanno sicuramente dando fiducia al ragazzo, con Pioli che è sempre più convinto di poter fare di lui un attaccante completo. “Un vice Ibra a gennaio? Abbiamo Zlatan e abbiamo tante alternative, che sono Rafael Leao, Ante Rebic, Lorenzo Colombo e anche Daniel Maldini. Abbiamo – ha spiegato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan – dei ragazzi in cui crediamo: lo abbiamo detto, abbiamo mantenuto la parola e siamo primi”.

Carlo Pellegatti, noto giornalista al seguito del Milan, si è espresso a tal proposito sul suo canale YouTube: “I problemi dei rossoneri, più che in difesa sono a centrocampo. Fra non molto rientrerà Matteo Gabbia, abbiamo anche Mateo Musacchio che ora sta bene e poi c’è Pierre Kalulu che può fare il centrale. L’obiettivo per la mediana e Soualiho Meité. Per l’attacco invece, quest’oggi, l’agente di Leonardo Pavoletti ha incontrato i dirigenti del Milan. Da quello che ho saputo io non si è parlato di offerte, ma è stata soltanto una chiacchierata. Però, questo colloquio, potrebbe essere un piccolo passa avanti. Ho segnalato il nome di Pavoletti già da diverse settimane”. Insomma: le opzioni di livello sembrano esserci fuori, ma, senza dubbio, sono già vestite di rossonero. >>> E proprio l’infortunio di Simakan ribalta totalmente i piani di Maldini: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<