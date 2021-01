Calciomercato Milan – Colpo a zero da Madrid: a segno l’affare perfetto!

MILANO – Il fondo Elliott, proprietario del Milan, non ha chiuso all’arrivo di nuovi giocatori nella finestra di gennaio. A una sola condizione: che siano delle vere e proprie occasioni di mercato. L’occhio dei Singer è naturalmente sempre attento ai bilanci e alle conseguenze derivanti dalla pandemia Covid. E’ il caso, ad esempio, del neo arrivo Soualiho Meité dal Torino. Il francese è ritenuto come il rinforzo ideale per qualità e prezzo per la rosa di Pioli: 500 mila euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 1,5 milioni di bonus. L’occasione era ghiotta e il fondo Elliot ha avallato la trattativa.

Meité però non sarà l’unico rinforzo che il fondo made in USA permetterà per questo mercato. Maldini e Massara ora devono solo ultimare le trattative per la difesa, l’infortunato Simakan o Tomori, e per l’attacco si sta lavorando per l’ex bianconero Mario Mandzukic. Un rinforzo per reparto per continuare a sognare la vittoria dello Scudetto. Ma attenzione perché la dirigenza rossonera sta seguendo anche alcuni giocatori che a giugno 2021 si svincoleranno.

Non è un segreto infatti che Maldini e Massara stiano seguendo Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia, vero e proprio pallino di Massara. Ma nelle ultime ore sarebbe stato adocchiato un altro giocatore: Lucas Vazquez del Real Madrid. Lo spagnolo classe ’91 è ritenuto uno dei colpevoli della sconfitta nella Supercoppa spagnola contro l’Athletic Club. Nonostante l’esterno sia uno dei fedelissimi di Zidane, il tecnico avrebbe avallato la sua cessione già nel mercato di gennaio.

A riportare la notizia è il portale Todofichajes.com, che sottolinea come Florentino Perez a questo vorrebbe monetizzare qualcosa piuttosto che perderlo, a giugno, a parametro zero. L’agente di Lucas Vazquez è al lavoro per cercare nuovi club. Il Milan sarebbe interessato come altri club. I rossoneri, però al momento sembrano coperti in quella zona di campo avendo in rosa Alexis Saelemaekers e Samuel Castillejo. Se però quest’ultimo dovesse partire i rossoneri punteranno a uno tra Vazquez e Thauvin. A gennaio o a giugno, quando saranno svincolati. >>> E con l’infortunio di Simakan si ribaltano totalmente i piani di Maldini: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<