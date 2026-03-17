Mercato Milan, C’è già un post Leao? Il punto

La prossima estate sarà decisiva per il futuro di Rafael Leao: il Milan avrebbe già puntato il sostituto

Per il momento si tratta solamente di voci di mercato, ma mai come ora il avvenire di Rafael Leao al Milan appare incerto. Il comportamento e l’atteggiamento del giocatore portoghese nelle ultime settimane non hanno soddisfatto né il club né i dirigenti di via Aldo Rossi, e per questo motivo la sua partenza al termine della stagione non è da escludere. Se dovesse avvenire la sua cessione, il Diavolo sarà costretto a tornare sul mercato estivo per trovare un sostituto, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei giocatori che il Milan sta seguendo con grande interesse è Antonio Nusa, attaccante classe 2005 del Lipsia e della Nazionale norvegese.

CARRIERA

Antonio Eromonsele Nordby Nusa è nato il 17 aprile 2005 in Norvegia da madre norvegese e padre nigeriano. Nel percorso calcistico, inizia la sua carriera nella squadra locale Langhus IL, per poi passare, all’età di 13 anni, allo Stabaek, dove, dopo aver sorpreso tutti nelle giovanili, nel 2021 firma il suo primo contratto da professionista a soli 16 anni (“È fantastico. Dimostra che il club ha molta fiducia in me. Oggi è una giornata importante” ha dichiarato all’epoca). Nel maggio di quell’anno debutta con la prima squadra, accumulando 13 presenze e tre gol, prima di trasferirsi ad agosto al Club Brugge. Rimane in Belgio per tre stagioni (86 presenze e sette reti) e poi si unisce al Lipsia durante il mercato estivo del 2024. Con i tedeschi ha finora totalizzato 63 presenze e segnato otto gol.