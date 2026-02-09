Milan, Tra mercato e campionato: l’analisi di Zille

L'andamento del Milan sembra rispettare perfettamente gli standard prefissati dalla dirigenza rossonera ad inizio stagione

Federica Zille, una giornalista conosciuta di DAZN, ha condiviso le sue opinioni sull’operato del Milan. Ecco cosa pensa riguardo alla situazione attuale della squadra rossonera guidata da Massimiliano Allegri e sugli obiettivi da perseguire in questa stagione. Di seguito un estratto delle sue affermazioni:

Un mercato invernale un po’ scarso?

“Penso che il Milan abbia effettuato un acquisto davvero valido con Niclas Füllkrug. Non sono sicura se le sue performance si misurino esclusivamente in termini di gol, ma già dalle prime apparizioni ha dimostrato di poter dare un contributo significativo a questa squadra, serviva un giocatore come lui. L’arrivo del tedesco è stata una buona mossa. L’ingaggio di un difensore centrale avrebbe potuto offrire una maggiore variabilità tra i titolari, anche se De Winter ha mostrato notevoli miglioramenti nelle recenti partite, potrebbe aver risentito un po’ dell’adattamento in una realtà come il Milan. Con un po’ di competizione, Füllkrug potrebbe bastare”.

Ti aspettavi un Rabiot del genere?

“Sì, è veramente di grande impatto. Anche alla Juve era in grado di trascinare i compagni con le sue reti e le sue prestazioni. Ha un ritmo diverso rispetto agli altri”.