News Milan / Altri botti di mercato? Novità su 2 nomi grossi

E' un pomeriggio significativo per i rossoneri sotto il punto di vista del mercato e di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. La dirigenza lavora per trovare una soluzione a diverse questioni ancora aperte. La situazione legata ad Ilicic non si sblocca e ad oggi, novità non ci sono. Il calciatore ha già l'accordo con la società ma il Milan non s'è ancora accordato con l'Atalanta sul prezzo del cartellino. Parlando solo della volontà del giocatore, non ci sono dubbi: verrebbe anche a piedi.