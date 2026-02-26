Milan, Ballottaggi per Max: ecco i nomi

Ci sono ancora diversi dilemmi in alcuni reparti del campo per Max Allegri. Il Milan deve tornare a vincere e questo comporta la massima attenzione e preparazione per quanto riguarda i primi undici da mandare in campo. Ecco i ballottaggi attuali.
Iniziamo dalla difesa. Le indiscrezioni danno Pavlovic pronto per poter tornare in campo ma questo è ancora da stabilire. Gabbia rimarrà out per infortunio e questo potrebbe portare De Winter tra i titolari. A centrocampo Fofana e Ricci si contendono la maglia.
Allegri potrebbe preferire il primo dal momento che la Cremonese presenta uomini pericolosi in ripartenza. Davanti si va verso la conferma di Pulisic e Leao ma occhio a Nkunku che potrebbe partire dal primo al posto di uno dei due.