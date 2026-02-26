Milan, Ballottaggi per Max: ecco i nomi

Il tecnico livornese sta preparando la migliore formazione da mandare in campo contro la Cremonese domenica allo Zini

Ci sono ancora diversi dilemmi in alcuni reparti del campo per Max Allegri. Il Milan deve tornare a vincere e questo comporta la massima attenzione e preparazione per quanto riguarda i primi undici da mandare in campo. Ecco i ballottaggi attuali.

Iniziamo dalla difesa. Le indiscrezioni danno Pavlovic pronto per poter tornare in campo ma questo è ancora da stabilire. Gabbia rimarrà out per infortunio e questo potrebbe portare De Winter tra i titolari. A centrocampo Fofana e Ricci si contendono la maglia.

Allegri potrebbe preferire il primo dal momento che la Cremonese presenta uomini pericolosi in ripartenza. Davanti si va verso la conferma di Pulisic e Leao ma occhio a Nkunku che potrebbe partire dal primo al posto di uno dei due.