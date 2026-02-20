Milan, Marino: “L’incontro con il Como non mi ha…” Le parole

Pierpaolo Marino ha discusso il mancato arrivo dei tre punti contro il Como: una partita da considerarsi chiave per lo Scudetto

Durante l’episodio di Off Side su Sportitalia, Pierpaolo Marino ed Enrico Camelio hanno esaminato la gara tra Milan e Como, dichiarando: “Il recupero contro il Como doveva essere considerato come una sfida per il titolo, ho assistito a una partita che non mi ha colpito. Il Como non ha mostrato molto, il Milan ha avuto una prestazione migliore”.

“Se si creano aspettative e poi non si segnano reti. Alla fine, il Milan ha realizzato il gol autonomamente.” Camelio ha replicato alle osservazioni di Marino dicendo: “Quando il Milan deve condurre il gioco non riesce a farlo, ci si aspetta qualcosa di più da loro. “