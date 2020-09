Marianella: “Milan? Se fanno qualcosina in difesa…”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il noto giornalista Massimo Marianella, il quale ha fatto il punto sul Milan. Ecco le sue parole: “Il Milan è una bella squadra, è più forte rispetto all’anno scorso, ha delle certezze in più, Pioli è un bravissimo allenatore, la presenza di Ibra è fondamentale. Se fanno qualcosina in difesa possono diventare pericolosi anche per la parte molto alta della classifica“.