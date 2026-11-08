Un estratto delle dichiarazioni del giovane talento rossonero Cisse in esclusiva per Sportmediaset alla fine della partita vinta a Genova

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© foto di www. imagephotoagency. itInizialmente Cisse e poi Pulisic. Il Milan di Amorim ha chiuso, nonostante una certa sofferenza finale, la pratica Genoa, mostrando una reazione vigorosa e meritevole nel primo tempo dopo la pesante sconfitta subita in Europa League contro il Ferencvàro. Come già menzionato, durante la prima frazione di gioco ha segnato nuovamenteAlphadjo Cisse. Il giovane milanista ha rilasciato queste dichiarazioni a Sportmediaset alla conclusione della partita. Ecco un interessante estratto delle sue riflessioni sul straordinario stato di forma e sulla fiducia che sta vivendo con la maglia rossonera:

IL MILAN PUO' PUNTARE ALLO SCUDETTO?

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“Credo che questa sia la normalità. Al Milan si deve sempre ambire a vincere in ogni torneo, non ci sono dubbi in merito. Problemi in Europa? È vero che abbiamo totalizzato pochi punti in Europa League, ma ci sono ancora tante partite da giocare e dobbiamo necessariamente vincerle. Per raggiungere grandi traguardi bisogna affrontare ledifficoltà. Oggi, come già accaduto contro l’Inter, c’era il giusto atteggiamento”.