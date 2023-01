Milan, nelle mani di Giroud e Leao. E su Theo Hernandez…

E si riaffaccia Rebic. L'attaccante croato- ai box nelle ultime settimane per un problema muscolare- è rientrato in gruppo nelle scorse ore. Pioli avrebbe così un'opzione in più per domani. Per restare in tema attacco, non è escluso che il Milan possa intervenire per un prestito già a gennaio. Le disponibilità lì davanti non sono molte per i rossoneri. E non si può pensare di affidare tutto a Giroud, a 36 anni suonati. Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Ballo-Touré, Alessandro Florenzi e Rade Krunic non sono nemmeno partiti per l'Arabia Saudita. Per quanto riguarda le scelte di Stefano Pioli per la sfida di domani, il tecnico parmigiano dovrebbe confermare Olivier Giroud in attacco e Rafael Leao sulla trequarti. Per il reparto difensivo ci sarannoFikayo Tomori e Kalulu insieme al francese Theo Hernandez, non al meglio. Dietro a Giroud, Pioli dovrà scegliere uno tra Brahim Diaz e Charles De Ketelaere.