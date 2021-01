Mandzukic, parla il personal trainer: “Ecco in quanto tempo sarà al 100%”

MILANO – Sulla sponda rossonera del Naviglio è partita la Mandzukic-mania. Il centravanti croato ha firmato ieri il contratto col Milan e potrebbe esser portato in panchina già per la sfida di sabato contro l’Atalanta. Tuttavia, Mandzukic non gioca una partita ufficiale da quasi un anno e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il suo personal trainer, Luka Milanovic, ha fatto luce sulle sue condizioni fisiche: “Mario mi ha contattato cinque mesi fa per svolgere assieme un intenso periodo di preparazione. Abbiamo lavorato ogni giorno, ho elaborato per lui un programma personalizzato, con esercizi mirati ad aumentare forza e resistenza. Abbiamo anche lavorato sul campo. E’ un calciatore che vuole competere sempre ai massimi livelli, quindi si è tenuto in forma con grande determinazione e professionalità. Sono sicuro che farà di tutto per ottenere il suo obiettivo. Quando raggiungerà la condizione migliore? Ovviamente un pochino di tempo gli servirà, ma conoscendolo ci metterà davvero poco. Lavoro nel mondo dello sport da circa vent’anni e posso garantire che Mario si colloca tra i primi tre atleti con cui io abbia avuto il piacere di lavorare. Mi aspetto che sia al 100% in due o al massimo tre settimane“.

SUL MILAN – “Lo ha scelto per tornare a competere al top. Vuole mostrare ancora una volta le sue qualità e aiutare la squadra rossonera a vincere. Il Milan sta andando forte, ha obiettivi importantissimi e Mario è ancora molto ambizioso. Vive per raggiungere grandi traguardi e lo dimostra sul campo, dando sempre il massimo. La maglia numero 9? Non conosco il motivo per il quale l’abbia scelta, ma posso assicurare che Mandzukic non ha paura di nulla. Sa quello che vuole e come ottenerlo. Ama le sfide”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<