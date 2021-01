Mandzukic: “Scudetto? La strada è lunga, ma se continuiamo così…”

MILANO – Oggi pomeriggio Mario Mandzukic, nuovo acquisto del Milan, si è presentato al mondo rossonero in conferenza stampa. Il centravanti classe ’86 è arrivato a rimpolpare il reparto offensivo della squadra di Pioli ed è pronto a mettersi subito a disposizione del mister. La sua prima convocazione, nonostante non giochi una partita ufficiale da quasi un anno, potrebbe arrivare già dopodomani, in occasione della sfida che il Diavolo disputerà a San Siro contro l’Atalanta. C’è infatti la possibilità che il croato venga portato quantomeno in panchina, per fare il suo ingresso a gara in corso in caso di necessità. Nella sua conferenza di presentazione, Mandzukic si è espresso, inevitabilmente, anche sulla corsa Scudetto, che vede il Milan ancora saldamente al comando della classifica, con tre lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri.

IL SUO COMMENTO – “La squadra sta dimostrando di poter competere per un traguardo come questo, ma il percorso da svolgere per arrivarci è ancora molto lungo. Ci sono quattro mesi di parte davanti a noi. Se però continuiamo su questa strada tutto diventa possibile. Qui ci sono giocatori che corrono, si aiutano, si sacrificano l’uno per l’altro affinché la squadra riesca a vincere: con questo atteggiamento è tutto più semplice. Non mi preoccupo degli altri club, mi preoccupo esclusivamente del mio e di ciò che devo fare”.

AMBIZIONE – “Voglio essere sempre pronto a dare il meglio per il bene della squadra. Sono molto ambizioso, lo sono sempre stato e se giochi per una società come il Milan devi esserlo per forza. Sono davvero contento di essere qui, il percorso è lungo, abbiamo tante partite, ma penso che se la squadra continuerà a giocare in questa maniera potrà togliersi parecchie soddisfazioni”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<